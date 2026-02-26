Languages

Radish carving competition held in E China's Qingdao

(Xinhua) 09:12, February 26, 2026

Competitors present their works during a radish carving competition in Qingdao, east China's Shandong Province, Feb. 25, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)

This photo taken on Feb. 25, 2026 shows a flower-shaped sculpture during a radish carving competition in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)

This photo taken on Feb. 25, 2026 shows a piece of sculpture during a radish carving competition in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)

This photo taken on Feb. 25, 2026 shows a horse-shaped sculpture during a radish carving competition in Qingdao, east China's Shandong Province. (Xinhua/Li Ziheng)

A competitor works on a radish-carved sculpture during a radish carving competition in Qingdao, east China's Shandong Province, Feb. 25, 2026. (Xinhua/Li Ziheng)

