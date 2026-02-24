Languages

Tourists visit Nanluoguxiang Lane in Beijing

(Xinhua) 16:55, February 24, 2026

Tourists visit the Nanluoguxiang Lane in Beijing, capital of China, Feb. 24, 2026. (Xinhua/Li Xin)

Tourists visit the Nanluoguxiang Lane in Beijing, capital of China, Feb. 24, 2026. (Xinhua/Li Xin)

Tourists buy souvenirs at the Nanluoguxiang Lane in Beijing, capital of China, Feb. 24, 2026. (Xinhua/Li Xin)

