Tourists visit Nanluoguxiang Lane in Beijing
(Xinhua) 16:55, February 24, 2026
Tourists visit the Nanluoguxiang Lane in Beijing, capital of China, Feb. 24, 2026. (Xinhua/Li Xin)
Tourists buy souvenirs at the Nanluoguxiang Lane in Beijing, capital of China, Feb. 24, 2026. (Xinhua/Li Xin)
Tourists buy souvenirs at the Nanluoguxiang Lane in Beijing, capital of China, Feb. 24, 2026. (Xinhua/Li Xin)
