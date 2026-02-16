View of Qinghai Lake in NW China
An aerial drone photo taken on Feb. 14, 2026 shows a view of Qinghai Lake in northwest China's Qinghai Province. Qinghai Lake, China's largest inland saltwater lake, now covered in ice, presents a breathtaking scenery. (Xinhua/Du Xiaowei)
