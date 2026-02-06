Languages

Exhibition displaying Chinese New Year paintings opens in Beijing

(Xinhua) 08:34, February 06, 2026

A woman visits a Chinese New Year paintings exhibition at the Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2026. An exhibition displaying more than a hundred exquisite Chinese New Year paintings collected by Prince Kung's Palace Museum opened here on Wednesday. (Xinhua/Jin Liangkuai)

A tourist experiences the making of Chinese New Year paintings at Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2026. An exhibition displaying more than a hundred exquisite Chinese New Year paintings collected by Prince Kung's Palace Museum opened here on Wednesday. (Xinhua/Jin Liangkuai)

Tai Liping, a representative inheritor of Fengxiang Woodblock New Year paintings, a national intangible cultural heritage project, engraves woodblock prints at Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China, Feb. 4, 2026. An exhibition displaying more than a hundred exquisite Chinese New Year paintings collected by Prince Kung's Palace Museum opened here on Wednesday. (Xinhua/Jin Liangkuai)

This photo taken on Feb. 4, 2026 shows a Chinese New Year paintings exhibition at the Prince Kung's Palace Museum in Beijing, capital of China. An exhibition displaying more than a hundred exquisite Chinese New Year paintings collected by Prince Kung's Palace Museum opened here on Wednesday. (Xinhua/Jin Liangkuai)

