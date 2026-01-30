Languages

Culture and tourism promotion event for China's Xiamen held in Cairo, Egypt

(Xinhua) 13:44, January 30, 2026

Artists stage a performance during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

Children pose for photos with a performer during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

Artists stage a puppet performance during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

People take photos during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

A woman poses for photos during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

Artists stage a performance during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

A child tries rubbing print techniques during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)

Photos

