Culture and tourism promotion event for China's Xiamen held in Cairo, Egypt
Artists stage a performance during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
Children pose for photos with a performer during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
Artists stage a puppet performance during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
People take photos during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
A woman poses for photos during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
Artists stage a performance during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
A child tries rubbing print techniques during a culture and tourism promotion event for Xiamen City of southeast China's Fujian Province, in Cairo, Egypt, Jan. 29, 2026. (Xinhua/Xin Mengchen)
Photos
