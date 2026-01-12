Languages

Archive

Home>>

In pics: Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang, C China's Hunan

(Xinhua) 10:58, January 12, 2026

Tourists visit the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Jan. 10, 2026 shows tourists visiting the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Jan. 10, 2026 shows tourists visiting the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

A tourist poses for photos at the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Chen Zhenhai)

An aerial drone photo taken on Jan. 10, 2026 shows the scenery at the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

Photos

Related Stories