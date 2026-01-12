In pics: Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang, C China's Hunan
Tourists visit the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Chen Zhenhai)
An aerial drone photo taken on Jan. 10, 2026 shows tourists visiting the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)
An aerial drone photo taken on Jan. 10, 2026 shows tourists visiting the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)
A tourist poses for photos at the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province, Jan. 10, 2026. (Xinhua/Chen Zhenhai)
An aerial drone photo taken on Jan. 10, 2026 shows the scenery at the Hengshan Mountain scenic spot in Hengyang City, central China's Hunan Province. (Xinhua/Chen Zhenhai)
Photos
Related Stories
- Cultural block in central China's Hunan fuels night economy with diverse business formats
- Changsha becomes fertile ground for startups
- Grassroots soccer captivates fans, bolsters economy
- Under-forest industry grows as economic pillar in Hunan
- People enjoy metasequoia tree leaves in Changsha, China's Hunan
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.