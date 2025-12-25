Languages

In pics: winter cherry blossoms at Wuliang Mountain of China's Yunnan

(Xinhua) 15:24, December 25, 2025

A drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

A drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

People visit a tea garden at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Du Xiaoyi)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

An aerial drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Liu Lianfen)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

A drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Liu Lianfen)

An aerial drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows people visiting Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Gong Zujin/Xinhua)

People visit the Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Liu Lianfen)

People visit the Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Liu Lianfen)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Du Xiaoyi)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Du Xiaoyi)

An aerial drone photo taken on Dec. 20, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Shi Zhihong/Xinhua)

A woman visits a tea garden at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Du Xiaoyi)

An aerial drone photo taken on Dec. 20, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Gong Zujin/Xinhua)

People visit the Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Liu Lianfen)

