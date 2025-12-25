In pics: winter cherry blossoms at Wuliang Mountain of China's Yunnan
A drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
A drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
People visit a tea garden at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Du Xiaoyi)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
An aerial drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Liu Lianfen)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
A drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Liu Lianfen)
An aerial drone photo taken on Dec. 24, 2025 shows people visiting Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Gong Zujin/Xinhua)
People visit the Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Liu Lianfen)
People visit the Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Liu Lianfen)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Du Xiaoyi)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Chen Shuo)
This photo taken on Dec. 24, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Xinhua/Du Xiaoyi)
An aerial drone photo taken on Dec. 20, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Shi Zhihong/Xinhua)
A woman visits a tea garden at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Du Xiaoyi)
An aerial drone photo taken on Dec. 20, 2025 shows winter cherry blossoms at Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province. (Photo by Gong Zujin/Xinhua)
People visit the Wuliang Mountain in Nanjian Yi Autonomous County, southwest China's Yunnan Province, Dec. 24, 2025. (Xinhua/Liu Lianfen)
