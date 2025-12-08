Home>>
Chinese, Russian militaries hold 3rd joint anti-missile exercise
(Xinhua) 10:03, December 08, 2025
BEIJING, Dec. 6 (Xinhua) -- The Chinese and Russian militaries conducted their third joint anti-missile exercise in Russia in early December, said the Ministry of National Defense on Saturday.
The joint exercise does not target any third party and has nothing to do with the current international and regional situation, the ministry said in a statement on its website.
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
- Bamboo brings ecological, economic benefits to town in E China's Jiangxi
- Expo on AI machines, electronics opens in Macao, pursuing global opportunities
- Mesmerizing views of common cranes roaming banks of Yellow River in C China's Henan
- Harvest begins for income-boosting medicinal fruit in C China's Henan
Related Stories
- Chinese, Russian FMs call for safeguarding outcomes of WWII victory
- China, Russia to advance strategic coordination toward higher quality
- Russia's visa-free policy for Chinese citizens takes effect
- Ice, snow tourism boosts cultural exchanges between China, Russia
- China's top diplomat to travel to Russia for 20th round of China-Russia strategic security consultation
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.