View of Didang lake scenic area in Shaoxing

(Xinhua) 08:59, December 01, 2025

This aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a view of Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Huang Zongzhi)

People enjoy themselves at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

People ride bikes at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

People enjoy themselves at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

People enjoy themselves at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

This aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a view of Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Photos

