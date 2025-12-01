View of Didang lake scenic area in Shaoxing
This aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a view of Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People enjoy themselves at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People ride bikes at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People enjoy themselves at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
People enjoy themselves at Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province, Nov. 30, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
This aerial drone photo taken on Nov. 30, 2025 shows a view of Didang lake scenic area in Shaoxing, east China's Zhejiang Province. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Photos
Related Stories
- Zhoushan in E China harnesses ocean power for a sustainable future
- Traditional crafts drive rural revitalization in Yongkang, E China's Zhejiang
- Citrus fruits enter harvest season in China's Zhejiang
- Zhejiang drives economic prosperity through flourishing cultural development
- Internet life carnival kicks off in Tongxiang City, China's Zhejiang
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.