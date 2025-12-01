Languages

Scenery of Yulong Snow Mountain in Lijiang, China's Yunnan

(Xinhua) 08:56, December 01, 2025

This photo taken from Heilongtan Park shows a view of the Yulong Snow Mountain in Lijiang, southwest China's Yunnan Province, Nov. 28, 2025. (Photo by Zhao Qingzu/Xinhua)

This photo shows a view of the Yulong Snow Mountain in Lijiang, southwest China's Yunnan Province, Nov. 29, 2025. (Photo by Zhao Qingzu/Xinhua)

This photo taken from Heilongtan Park shows a view of the Yulong Snow Mountain in Lijiang, southwest China's Yunnan Province, Nov. 28, 2025. (Photo by Zhao Qingzu/Xinhua)

This photo shows sunlight shining on the Yulong Snow Mountain in Lijiang, southwest China's Yunnan Province, Nov. 29, 2025. (Photo by Zhao Qingzu/Xinhua)

