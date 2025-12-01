China launches new satellite into space

Xinhua) 08:17, December 01, 2025

A modified Long March-7 carrier rocket carrying the Shijian-28 satellite blasts off from the Wenchang Spacecraft Launch Site in south China's Hainan Province, Nov. 30, 2025. China on Sunday launched a new satellite from the Wenchang Spacecraft Launch Site in the southern island province of Hainan. The Shijian-28 satellite was launched at 8:20 p.m. (Beijing Time) aboard a modified Long March-7 carrier rocket. It has entered its preset orbit successfully. (Photo by Du Xinxin/Xinhua)

WENCHANG, Hainan, Nov. 30 (Xinhua) -- China on Sunday launched a new satellite from the Wenchang Spacecraft Launch Site in the southern island province of Hainan.

The Shijian-28 satellite was launched at 8:20 p.m. (Beijing Time) aboard a modified Long March-7 carrier rocket. It has entered its preset orbit successfully.

It was the 611th flight mission of the Long March-series carrier rockets.

