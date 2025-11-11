Winter scenery across China
An aerial drone photo shows tourists taking boats at a scenic spot in Xinghua, east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2025. (Photo by Zhou Shegen/Xinhua)
A drone photo shows a view of Yunlong Park in Xuzhou, east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2025. (Photo by Bai Xue/Xinhua)
A drone photo shows migratory birds resting on a wetland in Dongtai, east China's Jiangsu Province, Nov. 10, 2025. (Photo by Sun Jialu/Xinhua)
A drone photo shows egrets foraging at a reservoir in the Kazak Autonomous County of Aksay in northwest China's Gansu Province, Nov. 9, 2025. (Photo by Gao Hongshan/Xinhua)
A drone photo taken on Nov. 10, 2025 shows birds at the Lixiahe National Wetland Park in Xinghua City, east China's Jiangsu Province. (Photo by Zhou Shegen/Xinhua)
An aerial drone photo shows the scenery on the Huangyaguan section of the Great Wall located between Jizhou District of Tianjin and Xinglong County of Hebei Province in north China, Nov. 8, 2025. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)
Photos
Related Stories
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.