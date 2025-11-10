A glimpse of giant pandas at Sichuan bases
Giant panda "Xiao Qi Ji" is pictured at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant panda "Fu Bao" is pictured at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant panda cubs frolic at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
A breeder helps a giant panda learn climbing at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant Panda "Hua Yang" rests at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant panda "Can Can" (bottom) and "Qing Yang" are pictured at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
A giant panda eats bamboos at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Bao Feifei)
Giant panda "Wen Jing" is pictured at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Bao Feifei)
A giant panda is pictured at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant panda "Xi Lun" is pictured at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Bao Feifei)
A giant panda plays on a tree at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Bao Feifei)
A giant panda eats bamboos at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant panda "Can Yang" (top) frolics with giant panda "Qing Yang" at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Giant panda "Sen Sen" is pictured at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
A giant panda rests on a tree at Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, Oct. 30, 2025. (Xinhua/Bao Feifei)
Giant panda "Can Yang" eats bamboos at the Shenshuping giant panda base of Wolong National Nature Reserve in southwest China's Sichuan Province, Nov. 6, 2025. (Xinhua/Xu Bingjie)
Photos
Related Stories
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.