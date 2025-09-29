Autumn scenery in Inner Mongolia, N China
An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows a view of a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows a view of a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows a view of a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
Tourists are pictured at a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Bei He)
An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows an equestrian base at a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows a resort at a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
This photo taken on Sept. 28, 2025 shows a view of a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
Tourists take photos at a scenic area in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Bei He)
An aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows the autumn scenery in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Bei He)
This photo taken on Sept. 28, 2025 shows the autumn scenery in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
This photo taken on Sept. 28, 2025 shows the sunrise in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
This aerial drone photo taken on Sept. 25, 2025 shows the autumn scenery in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
A stitched panoramic aerial drone photo taken on Sept. 28, 2025 shows the sunrise in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
This drone photo taken on Sept. 25, 2025 shows the autumn scenery in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
This photo taken on Sept. 28, 2025 shows the autumn scenery in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
This drone photo taken on Sept. 25, 2025 shows cows grazing in Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Xinhua/Ma Jinrui)
