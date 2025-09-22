Languages

Highlights of ATP 2025 Hangzhou Open

(Xinhua) 14:06, September 22, 2025

Wu Yibing of China hits a return during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Daniil Medvedev of Russia hits a return during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Wu Yibing of China serves during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Daniil Medvedev of Russia hits a return during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Daniil Medvedev of Russia reacts during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

Wu Yibing of China celebrates after winning the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)

