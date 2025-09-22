Highlights of ATP 2025 Hangzhou Open
Wu Yibing of China hits a return during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Daniil Medvedev of Russia hits a return during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Wu Yibing of China serves during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Daniil Medvedev of Russia hits a return during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Daniil Medvedev of Russia reacts during the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Wu Yibing of China celebrates after winning the quarterfinal tennis match between Daniil Medvedev of Russia and Wu Yibing of China at ATP 2025 Hangzhou Open in Hangzhou, east China's Zhejiang Province, on Sept. 21, 2025. (Xinhua/Huang Zongzhi)
Photos
Related Stories
- 2025 Davis Cup Qualifier: Croatia vs. France
- Women's singles semifinal match at WTT Champions Yokohama 2025: Chen Xingtong vs. Wang Yidi
- Highlights of women's doubles final match at 2025 National Bank Open tennis tournament
- Zheng Qinwen withdraws from US Open following elbow surgery
- Olympic champion Zheng leads China to compete at 2025 Billie Jean King Cup finals
- China's Zheng Qinwen has elbow surgery, eyes return
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.