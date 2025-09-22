Pic story of multiethnic family in Tacheng, China's Xinjiang
Ma Xiuhua serves fruits at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025. Ma Xiuhua, 60, is a native of Tacheng. Together with her husband, she built an agritainment named "Friends Manor" in their hometown, where they welcome guests from all over the country. (Xinhua/Chen Shuo)
Tacheng is home to over 20 ethnic groups, with a population of less than 160,000. Members of Ma's family themselves come from a variety of ethnic backgrounds.
Whenever guests arrive at "Friends Manor," Ma greets them with warm hospitality, treating them to her signature homemade dishes and fresh fruits harvested right from the courtyard. She often invites them to sing and dance together, letting the joyful mood fill the air.
Xinjiang is a multiethnic region and the agritainment of Ma is expecting more friends from various ethnic groups.
A guest from Kazakh ethnic group plays accordion after a meal while other guests dance at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
Guests dance after a meal at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Wang Fei)
Ma Xiuhua makes a dish of Kazakh ethnic group in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Chen Shuo)
A guest takes photos of a loaf of Russian bread in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Chen Shuo)
A guest from Xibe ethnic group (1st L) sings with other guests during a meal at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Wang Fei)
Ma Xiuhua (C) walks with her friends at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Chen Shuo)
Ma Xiuhua (L) talks with a friend in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Chen Shuo)
Ma Xiuhua is seen at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
Ma Xiuhua works at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
Guests from various ethnic groups are seen at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
This photo taken on Sept. 17, 2025 shows a dish made by Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region.(Xinhua/Chen Shuo)
Ma Xiuhua welcomes guests at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
A guest from Daur ethnic group dances after a meal at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
Ma Xiuhua serves dishes for her guests at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Wang Fei)
Guests from various ethnic groups sing during a meal at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
Ma Xiuhua picks mint leaves at her garden in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Chen Shuo)
Ma Xiuhua welcomes guests at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
Ma Xiuhua harvests vegetables at her garden in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Chen Shuo)
Ma Xiuhua serves dishes for her guests at her agritainment in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Wang Fei)
A guest from Kazakh ethnic group dances at the agritainment of Ma Xiuhua in Tacheng City, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 17, 2025.(Xinhua/Xin Yuewei)
