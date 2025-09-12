Languages

Archive

Home>>

Scenery of Sayram Lake in China's Xinjiang

(Xinhua) 16:02, September 12, 2025

Tourists visit the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 11, 2025. (Xinhua/Li He)

Tourists visit the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 11, 2025. (Xinhua/Li He)

An aerial drone photo taken on Sept. 11, 2025 shows tourists visiting the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li He)

An aerial drone photo taken on Sept. 11, 2025 shows tourists visiting the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li He)

An aerial drone photo taken on Sept. 11, 2025 shows tourists visiting the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li He)

Tourists visit the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Sept. 11, 2025. (Xinhua/Li He)

An aerial drone photo taken on Sept. 11, 2025 shows the scenery of Sayram Lake in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li He)

An aerial drone photo taken on Sept. 11, 2025 shows tourists visiting the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li He)

An aerial drone photo taken on Sept. 11, 2025 shows tourists visiting the Sayram Lake scenic area in Bortala Mongolian Autonomous Prefecture, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. (Xinhua/Li He)

(Web editor: Huang Kechao, Liang Jun)

Photos

Related Stories