Ground berries enter harvest season in Hulun Buir, north China
An aerial drone photo taken on Aug. 24, 2025 shows villagers picking golden berries at a field in Morin Dawa Daur Autonomous Banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. Early autumn sees golden berries, also known as ground berries, entering the harvest season in Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Hulun Buir City.
The banner in recent years has vigorously developed the planting industry of golden berries. The planting area of golden berries totals about 6,000 mu (400 hectares) in 2025, and the output value per mu is expected to reach 12,000 yuan (about 1674.9 U.S. dollars), which has effectively helped farmers increase their income. (Xinhua/Ma Jinrui)
This photo taken on Aug. 24, 2025 shows freshly picked golden berries in Morin Dawa Daur Autonomous Banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. Early autumn sees golden berries, also known as ground berries, entering the harvest season in Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Hulun Buir City.
Villagers pick golden berries at a field in Morin Dawa Daur Autonomous Banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Aug. 24, 2025. Early autumn sees golden berries, also known as ground berries, entering the harvest season in Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Hulun Buir City.
A villager promotes golden berries via livestreaming in Morin Dawa Daur Autonomous Banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Aug. 24, 2025. Early autumn sees golden berries, also known as ground berries, entering the harvest season in Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Hulun Buir City.
An aerial drone photo taken on Aug. 24, 2025 shows villagers picking golden berries at a field in Morin Dawa Daur Autonomous Banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. Early autumn sees golden berries, also known as ground berries, entering the harvest season in Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Hulun Buir City.
A villager sorts the golden berries with a machine at a warehouse in Morin Dawa Daur Autonomous Banner of Hulun Buir, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, on Aug. 24, 2025. Early autumn sees golden berries, also known as ground berries, entering the harvest season in Morin Dawa Daur Autonomous Banner, Hulun Buir City.
Photos
Related Stories
- Scenery along Mergel Gol River in China's Inner Mongolia
- Stories of High-Quality Development | Solar-powered steeds racing through the desert
- View of popular tourist destination Arxan in N China
- Modern twist boosts traditional Mongolian dairy products
- Scenery of grassland in Jarud Banner of Tongliao City, N China's Inner Mongolia
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.