Scenery of Ulan Butong grassland in Chifeng, China's Inner Mongolia
This photo taken on Aug. 7, 2025 shows a view of the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)
Tourists ride horses on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)
This photo taken on Aug. 7, 2025 shows a view of the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)
Tourists ride horses on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)
A horse grazes on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)
Herdsmen are pictured on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)
Photos
Related Stories
- Trending in China | Heavenly sounds of the Mongolian grasslands: the morin khuur
- Tourists visit grassland in China's Hohhot
- Scenery of grassland in Hulun Buir, N China's Inner Mongolia
- Nostalgia on Grasslands: Meet Xing'an League in N China's Inner Mongolia
- Kubuqi desert in Erdos City enters peak tourist season in midsummer
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.