Scenery of Ulan Butong grassland in Chifeng, China's Inner Mongolia

(Xinhua) 08:48, August 08, 2025

This photo taken on Aug. 7, 2025 shows a view of the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)

Tourists ride horses on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)

A horse grazes on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)

Herdsmen are pictured on the Ulan Butong grassland in Hexigten Banner of Chifeng, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Aug. 7, 2025. Rich in natural tourism resources, the Ulan Butong scenic area features lakes, grasslands, and forests, attracting numerous visitors. (Xinhua/Jia Lijun)

