Highlights of women's long jump F20 final at 2022 ASEAN Para Games

Xinhua) 09:29, August 03, 2022

Rica Oktavia of Indonesia competes during the women's long jump F20 final at the 2022 ASEAN Para Games in Surakarta, Indonesia, Aug. 2, 2022. (Xinhua/Zulkarnain)

Nur Alia Ardiela Natasya Ibrahim of Malaysia competes during the women's long jump F20 final at the 2022 ASEAN Para Games in Surakarta, Indonesia, Aug. 2, 2022. (Xinhua/Zulkarnain)

Ma. Ravinia Carpena of Philippines competes during the women's long jump F20 final at the 2022 ASEAN Para Games in Surakarta, Indonesia, Aug. 2, 2022. (Xinhua/Zulkarnain)

