Thursday, May 05, 2022

We Are China

In pics: star trails over Potala Palace in Lhasa, Tibet

Xinhua) 16:41, May 05, 2022

Composite photo shows star trails over Potala Palace in Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, May 4, 2022. (Xinhua/Zhou Dixiao)

Composite photo shows star trails over Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, May 4, 2022. (Xinhua/Zhou Dixiao)

Composite photo shows star trails over Lhasa, southwest China's Tibet Autonomous Region, May 4, 2022. (Xinhua/Zhou Dixiao)

