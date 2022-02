Results of figure skating ice dance - rhythm dance at Beijing Winter Olympics

Xinhua) 10:40, February 13, 2022

BEIJING, Feb. 12 (Xinhua) -- Following are the results of figure skating ice dance - rhythm dance at Beijing Winter Olympics here on Saturday:

1. France (Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron), 90.83 points

2. ROC (Victoria Sinitsina, Nikita Katsalapov), 88.85

3. United States (Madison Hubbell, Zachary Donohue), 87.13

4. United States (Madison Chock, Evan Bates), 84.14

5. ROC (Alexandra Stepanova, Ivan Bukin), 84.09

6. Canada (Piper Gilles, Paul Poirier), 83.52

7. Italy (Charlene Guignard, Marco Fabbri), 82.68

8. Canada (Laurence Fournier Beaudry, Nikolaj Soerensen), 78.54

■

(Web editor: Liang Jun, Bianji)