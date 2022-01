We Are China

List of Chinese athletes at Beijing 2022 Winter Olympic Games

Xinhua) 09:44, January 29, 2022

BEIJING, Jan. 28 (Xinhua) -- China announced a 176-athlete team for the upcoming Beijing 2022 Winter Olympic Games on Thursday as following:

Short Track Speed Skating

Male (M): Wu Dajing, Ren Ziwei, Sun Long, Li Wenlong, Zhang Tianyi

Female (F): Fan Kexin, Han Yutong, Qu Chunyu, Zhang Chutong, Zhang Yuting

Speed Skating

M: Gao Tingyu, Ning Zhongyan, Lian Ziwen, Wand Haotian, Xu Fu, Yand Tao

F: Adake Ahenaer, Guo Dan, Han Mei, Jin Jingzhu, Li Qishi, Pei Chong, Tian Ruining, Yin Qi

Figure Skating

M: Han Cong, Jin Boyang, Jin Yang, Liu Xinyu

F: Peng Cheng, Sui Wenjing, Wand Shiyue, Zhu Yi

Curling

M: Ma Xiuyue, Zou Qiang, Wand Zhiyu, Xu Jingtao, Jiang Dongxu, Ling Zhi

F: Dong Ziqi, Fan Suyuan, Han Yu, Jiang Xindi, Wand Rui, Zhang Lijun

Ice Hockey

M: Chen Zimeng, Aoxibofu Dannisi, Fu Jiang, Fu Shuai, Guo Jianing, Han Pengfei, Jian An, Kailiaosi Jieke, Shimisi Jieruimi, Liu Jie, Luo Jia, Yongli Ouban, Sipulaoer Ruian, Wand Taile, Wei Ruike, Xiang Xudong, Yan Juncheng, Yan Ruinan, Ye Jinguang, Ying Rudi, Yuan Junjie, Zhang Pengfei, Zhang Zesen, Zheng Enlai, Zhong Wei

F: Chen Tiya, Fand Xin, Fei Anna, Guan Yingying, He Xin, Hu Baozhen, Huang Huier, Kang Mulan, Li Beika, Li Qianhua, Lin Jiaxin, Lin Ni, Lin Qiqi, Liu Zhixin, Mi Le, Wang Yuqing, Wand Yuting, Yu Baiwei, Zhang Mengying, Zhang Xifang, Zhao Qinan, Zhou Jiaying, Zhu Rui

Aerial

M: Jia Zongyang, Qi Guangpu, Sun Jiaxu, Wand Xindi

F: Xu Mengtao, Kong Fanyu, Shao Qi

Moguls

M: Zhao Yang

F: Li Nan

Freeski Halfpipe

F: Gu Ailing, Zhang Kexin, Li Fanghui, Wu Meng

M: Mao Bingqiang, Sun Jingbo, Wand Haizhuo, He Binghan

Freeski Big Air &Slopestyle

F: Gu Ailing, Yang Shuorui

M: He Jinbo

Freestyle Ski Cross

F: Ran Hongyun, Pu Rui

Snowboard Cross

F: Yongqinglamu

Snowboard Halfpipe

F: Liu Jiayu, Cai Xuetong, Qiu Leng, Wu Shaotong

M: Wang Ziyang, Gu Ao, Fan Xiaobing

Snowboard Big Air &Slopestyle

F: Rong Ge

M: Su Yiming

Snowboard Parallel Giant Slalom

F: Gong Naiying, Zang Ruxin

M: Bi Ye

Biathlon

F: Chu Yuanmeng, Meng Fanqi, Tang Jialin, Ding Yuhuan

M: Cheng Fangming, Yan Xingyuan, Zhang Chunyu, Zhu Zhenyu

Ski Jumping

F: Dong Bing, Peng Qingyue

M: Song Qiwu

Nordic Combined

M: Zhao Jiawen

Alpine Skiing

F: Kong Fanying, Ni Yueming

M: Xu Mingfu, Zhang Yangming

Bobsleigh

F: Ying Qing, Huai Mingming, Wang Xuan, Du Jiani, Tan Yinghui

M: Sun Kaizhi, Li Chunjian, Shi Hao, Liu Wei, Wu Zhitao, Wu Qingze, Zhen Heng, Ding Song, Ye Jielong

Skeleton

F: Li Yuxi, Zhao Dan

M: Yan Wengang, Yin Zheng

Luge

F: Wang Peixuan

M: Fan Duoyao, Huang Yebo, Peng Junyue

Cross-Country Skiing

F: Li Xin, Chi Chunxue, Dinigeer Yilamujiang, Bayani Jialin, Ma Qinghua, Chen Shuang

M: Wang Qiang, Shang Jincai, Hadesi Badelihan, Chen Degen, Liu Rongsheng, Cirenzhandui.

(Web editor: Xia Peiyao, Liang Jun)