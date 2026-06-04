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Children enjoy spring break in China's Inner Mongolia

(Xinhua) 10:23, June 04, 2026

A child enjoys himself at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026.

Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Han Yingqun/Xinhua)

Children enjoy themselves at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026.

Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Han Yingqun/Xinhua)

Children watch the performance of "bianlian," or face-changing, a stunt of Sichuan Opera, at an amusement park in Zhalantun City of north China's Inner Mongolia Autonomous Region, June 3, 2026.

Primary and secondary school students take part in various activities in parks, museums, sports arenas, etc. as they enjoy their first-ever spring break in north China's Inner Mongolia Autonomous Region. (Photo by Han Yingqun/Xinhua)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

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