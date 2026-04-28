Spring farming in full swing across China
A drone photo taken on April 26, 2026 shows farmers working in a paddy field in Yueguang Village of Baishi Town, Guang'an City of southwest China's Sichuan Province. (Photo by Zhang Guosheng/Xinhua)
A farmer tends to watermelon seedlings in a field in Baimugang Village of Fancun Town, Kaifeng City of central China's Henan Province, April 27, 2026. (Photo by Li Junsheng/Xinhua)
Farmers work in a field in Houbeima Village of Fantian Town, Jiaozuo City of central China's Henan Province, April 28, 2026. (Photo by Huang Fuxing/Xinhua)
A farmer works in a sunflower field in Xiying Town of Luancheng District, Shijiazhuang City of north China's Hebei Province, April 27, 2026. (Photo by Li Mingfa/Xinhua)
An aerial drone photo taken on April 27, 2026 shows a farmer working at a sweet potato seedling cultivating base in Lingshan Village of Kejing Town, Jiyuan City of central China's Henan Province. (Photo by Miao Qiunao/Xinhua)
Farmers work in a field in Dongxinzhuang Town of Zunhua City, north China's Hebei Province, April 28, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)
An aerial drone photo taken on April 28, 2026 shows farmers weeding in a wheat field in Diaolizhuang Village of Huangzhuang Town, Wenxian County of Jiaozuo City, central China's Henan Province. (Photo by Xu Hongxing/Xinhua)
Volunteers and farmers operate rice transplanters equipped with BeiDou Navigation Satellite System (BDS) to plant seedlings in Jiuyuan Village of Nanyue Town, Dazhou City of southwest China's Sichuan Province, April 25, 2026. (Photo by Deng Liangkui/Xinhua)
Related Stories
