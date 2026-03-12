View of peach blossoms in Chengdu, China's Sichuan
This photo taken on March 11, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
This photo taken on March 10, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
This drone photo taken on March 11, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
Tourists view peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, March 11, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)
This drone photo taken on March 10, 2026 shows a tourist walking among peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
This photo taken on March 10, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
This drone photo taken on March 11, 2026 shows tourists viewing peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
Photos
