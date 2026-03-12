Languages

View of peach blossoms in Chengdu, China's Sichuan

(Xinhua) 08:45, March 12, 2026

This photo taken on March 11, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

This photo taken on March 10, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

This drone photo taken on March 11, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

Tourists view peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province, March 11, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)

This drone photo taken on March 10, 2026 shows a tourist walking among peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

This photo taken on March 10, 2026 shows peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

This drone photo taken on March 11, 2026 shows tourists viewing peach blossoms on Longquan mountain in Chengdu, southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)

