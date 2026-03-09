Home>>
Spring scenery in Nanning, S China's Guangxi
(Xinhua) 14:30, March 09, 2026
A drone photo taken on March 8, 2026 shows citizens viewing flowers at a scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
An aerial drone photo taken on March 8, 2026 shows citizens viewing flowers at a scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
A drone photo taken on March 8, 2026 shows citizens viewing flowers at a scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
A drone photo taken on March 8, 2026 shows citizens viewing flowers at a scenic area in Nanning, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. (Xinhua/Zhou Hua)
