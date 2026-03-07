View of farmlands in SW China
An aerial drone photo taken on March 6, 2026 shows a view of farmlands in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
An aerial drone photo taken on March 6, 2026 shows farmers walking at a field in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
Farmers work in a field in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province, March 6, 2026. (Xinhua/Jiang Hongjing)
An aerial drone photo taken on March 6, 2026 shows a view of farmlands in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
An aerial drone photo taken on March 6, 2026 shows farmers mulching at a field in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
An aerial drone photo taken on March 6, 2026 shows farmers mulching at a field in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
An aerial drone photo taken on March 6, 2026 shows a view of farmlands in Tiangongmiao Village, Lede Town, Rongxian County of southwest China's Sichuan Province. (Xinhua/Jiang Hongjing)
