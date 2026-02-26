Chinese players attend training session for upcoming AFC Women's Asian Cup in Australia

Xinhua) 15:30, February 26, 2026

Players of China attend a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Wang Shuang of China attends a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Zhang Linyan of China attends a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Photo by Wang Shuang/Xinhua)

Players of China attend a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Players of China attend a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Wu Haiyan of China attends a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Photo by Wang Shuang/Xinhua)

Players of China attend a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

Ante Milicic (1st R), head coach of the Chinese national women's football team, communicates with Wu Chengshu (3rd R) of China during a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Photo by Wang Shuang/Xinhua)

Wang Shuang of China attends a training session for the upcoming AFC Women's Asian Cup, in Newcastle, Australia, Feb. 26, 2026. (Xinhua/Ma Ping)

