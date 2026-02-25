Giant pandas attract tourists at Chongqing Zoo
A giant panda enjoys bamboo at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
A giant panda plays at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
A giant panda plays at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
A giant panda plays at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
Visitors watch a giant panda at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
A giant panda plays at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
A giant panda plays at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
A giant panda plays at Chongqing Zoo in southwest China's Chongqing Municipality, Feb. 24, 2026. Giant pandas attracted numerous tourists at Chongqing Zoo. (Xinhua/Tang Yi)
Photos
Related Stories
- People visit giant pandas during event celebrating Chinese Lunar New Year at Moscow Zoo
- Giant panda protection yields ecological, economic benefits in county in NW China's Shaanxi
- 12 giant panda cubs make public debut in SW China's Chengdu ahead of Chinese New Year
- 30 giant panda cubs gather to celebrate Spring Festival in Sichuan
- 30 newborn panda cubs feature in Chinese New Year greetings video
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.