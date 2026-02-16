Languages

Collection exhibition of Chinese Yixing ceramics held in St. Petersburg, Russia

(Xinhua) 09:48, February 16, 2026

People visit a collection exhibition of Chinese Yixing ceramics at the State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, Feb. 14, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)

A Yixing purple clay teapot is displayed during a collection exhibition of Chinese Yixing ceramics at the State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, Feb. 14, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)

Photos

