Home>>
Collection exhibition of Chinese Yixing ceramics held in St. Petersburg, Russia
(Xinhua) 09:48, February 16, 2026
People visit a collection exhibition of Chinese Yixing ceramics at the State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, Feb. 14, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)
People visit a collection exhibition of Chinese Yixing ceramics at the State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, Feb. 14, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)
People visit a collection exhibition of Chinese Yixing ceramics at the State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, Feb. 14, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)
A Yixing purple clay teapot is displayed during a collection exhibition of Chinese Yixing ceramics at the State Hermitage Museum in St. Petersburg, Russia, Feb. 14, 2026. (Photo by Guo Feizhou/Xinhua)
(Web editor: Wang Xiaoping, Zhong Wenxing)
Photos
Related Stories
- Museums in NW China's Gansu showcase cultural relics on train
- "Relic doctors" step into spotlight at south China museum
- China, UK museums to co-host exhibition on European art in Shanghai
- Exhibition themed on Chinese zodiac Year of the Horse to open in Beijing
- Jade artifacts on display at Lingjiatan Site Museum in China's Anhui
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.