Chinese athletes attend figure skating training session before 2026 Milan-Cortina Winter Olympics
Sui Wenjing (front C)/Han Cong (front L) of China attend a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)
Sui Wenjing (L)/Han Cong of China attend a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)
Zhang Ruiyang of China attends a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)
Zhang Ruiyang of China attends a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Cheng Min)
Zhang Ruiyang of China attends a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Cheng Min)
Sui Wenjing (R)/Han Cong of China attend a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)
Photos
Related Stories
- IOC President Coventry looks to Milan-Cortina 2026 Games amid 'bumpy' journey
- Defending champion Su leads Chinese riders in first training session at Livigno
- Chinese State Councilor Shen Yiqin to visit Spain, attend opening ceremony of 2026 Winter Olympics
- Coventry praises Beijing 2022 for inspiring Milan-Cortina venue planning
- Preview: China's short track team set for full-slate challenge at Milan-Cortina
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.