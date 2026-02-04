Languages

Chinese athletes attend figure skating training session before 2026 Milan-Cortina Winter Olympics

(Xinhua) 10:00, February 04, 2026

Sui Wenjing (front C)/Han Cong (front L) of China attend a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)

Sui Wenjing (L)/Han Cong of China attend a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)

Zhang Ruiyang of China attends a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)

Zhang Ruiyang of China attends a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Cheng Min)

Zhang Ruiyang of China attends a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Cheng Min)

Sui Wenjing (R)/Han Cong of China attend a figure skating training session ahead of the 2026 Milan-Cortina Winter Olympics at Milano Ice Skating Arena in Milan, Italy, Feb. 3, 2026. (Xinhua/Xue Yuge)

