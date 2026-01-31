Languages

Archive

Home>>

British PM visits Yuyuan Garden in Shanghai

(Xinhua) 10:06, January 31, 2026

British Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)

British Prime Minister Keir Starmer waves during a visit to Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)

British Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)

British Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)

British Prime Minister Keir Starmer views lanterns during a visit to Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories