British PM visits Yuyuan Garden in Shanghai
(Xinhua) 10:06, January 31, 2026
British Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)
British Prime Minister Keir Starmer waves during a visit to Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)
British Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)
British Prime Minister Keir Starmer visits Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)
British Prime Minister Keir Starmer views lanterns during a visit to Yuyuan Garden in Shanghai, east China, Jan. 30, 2026. (Xinhua/Wang Xiang)
