Production in full swing across China as 2026 begins
Workers operate on a production line at the jumbo bag workshop of a packaging company in Yuping Dong Autonomous County of Tongren, southwest China's Guizhou Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Xu Xue/Xinhua)
A worker is pictured at the workshop of an auto parts company in Shaozhuang Town of Qingzhou, east China's Shandong Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Wang Jilin/Xinhua)
A worker operates at a workshop in Tangshan Port economic development zone in Tangshan, north China's Hebei Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Liu Mancang/Xinhua)
A worker operates on a textile production line of a company in Shizhong District of Zaozhuang, east China's Shandong Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Sun Zhongzhe/Xinhua)
A worker operates at the workshop of a valve company in Qingdao, east China's Shandong Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Zhang Ying/Xinhua)
A worker operates on a production line of protective gloves at the workshop of a company in Gaomi, east China's Shandong Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Li Haitao/Xinhua)
Workers operate on a production line of automotive intelligent central control navigation products at the workshop of a company in Suqian New &Hi-tech Industry Development Zone of Suqian City, east China's Jiangsu Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Wang Li/Xinhua)
A worker operates on a production line at the embroidery workshop of a hat company in Xiayi County of Shangqiu, central China's Henan Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Miao Yucai/Xinhua)
A drone photo taken on Jan. 4, 2026 shows staff members checking the quality of a part of a ship at a shipyard in Yantai, east China's Shandong Province. (Photo by Tang Ke/Xinhua)
A drone photo taken on Jan. 4, 2026 shows workers checking tires at the workshop of a rubber tire company in Dongying, east China's Shandong Province. (Photo by Liu Yunjie/Xinhua)
A worker operates at the workshop of a textile company in Taizhou, east China's Jiangsu Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Tang Dehong/Xinhua)
A worker operates at the workshop of a packing bag company in Xingtang County of Shijiazhuang, north China's Hebei Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Liang Zidong/Xinhua)
A worker operates on a digital printing machine in a production line of a company in Gaomi, east China's Shandong Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Li Haitao/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Jan. 4, 2026 shows workers operating at a shipyard in Nanjing, east China's Jiangsu Province. (Photo by Liu Jianhua/Xinhua)
A worker operates at an assembly workshop of a company in Hailing District of Taizhou, east China's Jiangsu Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Yang Yugang/Xinhua)
A worker operates on a blanket production line at the workshop of a company in Lianyungang, east China's Jiangsu Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Geng Yuhe/Xinhua)
A worker operates at an intelligent Miao embroidery workshop in Shibing County of Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, southwest China's Guizhou Province, Jan. 4, 2026. (Photo by Tai Shengzhi/Xinhua)
Photos
Related Stories
- Listed companies in China reach 5,462 by end of November
- Foreign banks tap opportunities in Chinese companies' overseas businesses
- Chinese microfiber firm to build 40-mln-USD project in Egypt
- Chinese firm to build 70-mln-USD glassware factory in Egypt
- Abu Dhabi Investment Office executive optimistic about growth in Chinese investments
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.