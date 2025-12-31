Languages

Expressway linking Dongcheng Town, Yangpu Port in south China's Hainan opens to traffic

(Xinhua) 13:28, December 31, 2025

An aerial drone photo taken on Dec. 30, 2025 shows an expressway linking Dongcheng Town of Danzhou City and the Yangpu Port in south China's Hainan Province.

The 35.338-km-long expressway, the first two-way eight-lane expressway in Hainan Province, was officially opened to traffic on Tuesday. (Photo by Jiang Jurong/Xinhua)

