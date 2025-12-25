Art village helps to promote rural revitalization in China's Kuangyan Town

Xinhua) 08:59, December 25, 2025

A craftsman makes a handicraft in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

Exhibits are pictured at an intangible cultural heritage workshop in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

A coronet is pictured at an intangible cultural heritage workshop in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

Porcelains are displayed at a porcelain art workshop in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

A craftsman makes a handicraft in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

This photo taken on Dec. 24, 2025 shows an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

Craftswomen make porcelains at a porcelain workshop in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

A craftwoman makes a porcelain work at a porcelain workshop in an art village in Kuangyan Town, Cixi City, east China's Zhejiang Province, Dec. 24, 2025. In recent years, Kuangyan Town has built an art village integrated with cultural tourism to develop local rural industries and promote rural revitalization. (Xinhua/Xu Yu)

