Home>>
Light festival kicks off in Horqin Right Wing Front Banner, N China's Inner Mongolia
(Xinhua) 09:19, December 22, 2025
Tourists visit a light festival in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Dec. 20, 2025. A light festival kicked off here on Saturday, attracting many people to come and enjoy various illuminated installations. (Xinhua)
An aerial drone photo taken on Dec. 20, 2025 shows a light festival in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. A light festival kicked off here on Saturday, attracting many people to come and enjoy various illuminated installations. (Xinhua)
(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)
Photos
Related Stories
- The "Gyrfalcon" mounted police team safeguards grasslands in northern borderland of China
- Winter scenery of Chenbarhu Banner Grassland in Hulun Buir, China's Inner Mongolia
- Ulan Muqir art troupe sows seeds of art on Inner Mongolian prairie
- Scenery of populus euphratica forest in China's Inner Mongolia
- View of Heicheng ruins in Alxa League, China's Inner Mongolia
About People's Daily Online | Join Us | Contact Us
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.