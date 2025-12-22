Languages

Light festival kicks off in Horqin Right Wing Front Banner, N China's Inner Mongolia

(Xinhua) 09:19, December 22, 2025

Tourists visit a light festival in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region, Dec. 20, 2025. A light festival kicked off here on Saturday, attracting many people to come and enjoy various illuminated installations. (Xinhua)

An aerial drone photo taken on Dec. 20, 2025 shows a light festival in Horqin Right Wing Front Banner, Hinggan League, north China's Inner Mongolia Autonomous Region. A light festival kicked off here on Saturday, attracting many people to come and enjoy various illuminated installations. (Xinhua)

