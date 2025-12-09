Languages

In pics: draw ceremony of WTT Finals Hong Kong 2025

(Xinhua) 10:34, December 09, 2025

Wong Chun Ting (R)/Doo Hoi Kem (C) of China's Hong Kong attend the draw ceremony of the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 8, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)

Wang Manyu (C) of China attends the draw ceremony of the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 8, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)

Players attend the draw ceremony of the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 8, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)

Wang Chuqin (R) of China and Simon Gauzy (C) of France attend the draw ceremony of the WTT Finals Hong Kong 2025 in Hong Kong, south China, Dec. 8, 2025. (Xinhua/Zhu Wei)

