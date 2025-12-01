Rongshui County strengthens ethnic culture with cultural resources in S China's Guangxi
People perform with Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, to celebrate Lusheng and horse fighting festival in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 29, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
Children play Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, during a Spring Festival celebration in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Jan. 31, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
People attend the opening ceremony of the Lusheng and horse fighting festival in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 29, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
People perform with Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, to celebrate Lusheng and horse fighting festival in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 29, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
Pupils play Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, during a school activity in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, March 28, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
Women participate in a competition for assembling Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, July 11, 2024. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
An aerial drone photo taken on Feb. 13, 2025 shows local residents dancing to the accompaniment of Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)
An aerial drone photo taken on Nov. 29, 2025 shows local residents dancing to the accompaniment of Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument to celebrate Lusheng and horse fighting festival in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Photo by Zheng Changhao/Xinhua)
People perform with Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, to celebrate Lusheng and horse fighting festival in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 29, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
Performers play Lusheng, a traditional reed-pipe wind instrument, to celebrate Lusheng and horse fighting festival in Rongshui Miao Autonomous County, south China's Guangxi Zhuang Autonomous Region, Nov. 29, 2025. Rongshui County has leveraged its unique cultural resources of Lusheng to strengthen the inheritance of Miao ethnic culture and empower rural revitalization. (Xinhua/Huang Xiaobang)
