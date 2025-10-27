In pics: women's singles quarterfinal at WTT Star Contender London
Yang Yiyun reacts during women's singles quarterfinal between Yang Yiyun of China and Harimoto Miwa of Japan in the WTT Star Contender London 2025 in London, Britain, on Oct. 25, 2025. (Xinhua/Li Ying)
Yang Yiyun returns a shot during women's singles quarterfinal between Yang Yiyun of China and Harimoto Miwa of Japan in the WTT Star Contender London 2025 in London, Britain, on Oct. 25, 2025. (Xinhua/Li Ying)
Harimoto Miwa returns a shot during women's singles quarterfinal between Yang Yiyun of China and Harimoto Miwa of Japan in the WTT Star Contender London 2025 in London, Britain, on Oct. 25, 2025. (Xinhua/Li Ying)
