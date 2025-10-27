32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicks off in China's Shaanxi
Visitors learn about persimmon varieties at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
People visit the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Visitors learn about potted vegetables at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
A visitor tries small-scale agricultural machinery at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Visitors learn about agricultural drones at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
An exhibitor introduces the smart irrigation system to a visitor at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Visitors learn about orchard robots at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Visitors learn about crop seeds at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Visitors learn about an agricultural robot at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Visitors communicate at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
People visit the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)
Photos
Related Stories
- Autumn harvest in China's Tianjin
- China's agricultural leap from product exports to systemic global integration
- China takes active moves to uphold global food security: spokesperson
- University's experimental station tackles technological challenges in modern agriculture in China's Heilongjiang
- CAU called on to train more professionals
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.