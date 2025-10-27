Languages

32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicks off in China's Shaanxi

(Xinhua) 09:47, October 27, 2025

Visitors learn about persimmon varieties at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

People visit the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

Visitors learn about potted vegetables at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

A visitor tries small-scale agricultural machinery at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

Visitors learn about agricultural drones at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

An exhibitor introduces the smart irrigation system to a visitor at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

Visitors learn about orchard robots at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

Visitors learn about crop seeds at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

Visitors learn about an agricultural robot at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

Visitors communicate at the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

People visit the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair in Yangling, northwest China's Shaanxi Province, Oct. 25, 2025. Featuring innovations in agricultural high-tech achievements, the 32nd China Yangling Agricultural Hi-tech Fair kicked off here on Saturday. (Xinhua/Li Yibo)

