Languages

Archive

Home>>

SCIO holds press conference on promoting social civility in rural areas and convening national conference on social civility in rural areas

(Xinhua) 13:51, October 17, 2025

The State Council Information Office (SCIO) holds a press conference on promoting social civility in rural areas and convening the national conference on social civility in rural areas in Beijing, capital of China, Oct. 16, 2025. (Xinhua/Pan Xu)

(Web editor: Zhang Kaiwei, Zhong Wenxing)

Photos

Related Stories