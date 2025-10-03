Xinjiang Int'l Grand Bazaar held in Urumqi, NW China
A tourist takes selfies at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
A tourist poses for photos at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
People visit the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
Tourists enjoy performance at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
A tourist buys beverages at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
Tourists select commodities at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
A tourist selects commodities at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
Actors perform at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
Actors perform at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)
