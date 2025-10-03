Languages

Xinjiang Int'l Grand Bazaar held in Urumqi, NW China

(Xinhua) 11:57, October 03, 2025

A tourist takes selfies at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

A tourist poses for photos at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

People visit the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

Tourists enjoy performance at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

A tourist buys beverages at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

Tourists select commodities at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

People visit the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

A tourist selects commodities at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

Actors perform at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

Actors perform at the Xinjiang International Grand Bazaar in Urumqi, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Oct. 1, 2025. (Xinhua/Ding Lei)

