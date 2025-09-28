Highlights of 2025 World Table Tennis China Smash
Sun Yingsha of China hits a return during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Hirano Miu of Japan hits a return during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Sun Yingsha of China hits a return during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Hirano Miu of Japan serves during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Sun Yingsha of China hits a return during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Hirano Miu of Japan reacts during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Sun Yingsha of China hits a return during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
Sun Yingsha of China celebrates a point during the women's singles round of 64 match between Sun Yingsha of China and Hirano Miu of Japan at 2025 World Table Tennis (WTT) China Smash in Beijing, China, Sept. 28, 2025. (Xinhua/Xie Han)
