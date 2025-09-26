Languages

Xi attends grand gathering in celebration of Xinjiang Uygur Autonomous Region's 70th founding anniversary

(People's Daily App) 11:16, September 26, 2025

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee, attended on Thursday a grand gathering in celebration of the 70th founding anniversary of the Xinjiang Uygur Autonomous Region in Urumqi, the regional capital.

(Web editor: Zhang Kaiwei, Liang Jun)

