Kunlun Mountains scenic area in NW China's Xinjiang attracts visitors during summer vacation
Tourists pose for photos at Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 6, 2025. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
This photo taken on Aug. 6, 2025 shows a view of Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
A tourist poses for photos at Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 6, 2025. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
This photo taken on Aug. 6, 2025 shows a view of Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
This photo taken on Aug. 6, 2025 shows a view of Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
This photo taken on Aug. 6, 2025 shows a view of Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Cai Guodong)
Artists perform drama at Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 6, 2025. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
A goat is seen at Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 6, 2025. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
A staff member patrols at Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 6, 2025. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Cai Guodong)
This photo taken on Aug. 6, 2025 shows a view of Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Cai Guodong)
Artists perform drama at Kunlun Mountains scenic area in Qira County, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, Aug. 6, 2025. Known for its unique natural beauty and rich cultural heritage, Kunlun Mountains scenic area has attracted numerous visitors during summer vacation. (Xinhua/Wang Fei)
Photos
Related Stories
- Intangible heritage aroma in Xinjiang: Experience crafting nang in Hami's ancient streets
- Intangible cultural heritage breathes new life into traditional villages in Turpan, NW China's Xinjiang
- Xinjiang Story: Wings of heritage -- An eagle dancer's flight to spotlight
- International dancers strum cross-cultural chords in Xinjiang
- Xinjiang Story: Uygur girl takes ancient Chinese instrument from desert to stage
Copyright © 2025 People's Daily Online. All Rights Reserved.