Full list of semi-final contestants (in random order)

People's Daily Online) 15:27, July 27, 2021

The names of the 34 contestants who went through to the semi-finals of the 2021 "My Story of Chinese Hanzi" international competition are listed below (in random order):

1. Tanishita Mari (Japan)

2. Jeong Yoosung (Republic of Korea)

3. Yousif Ahmed (Sudan)

4. Hussaini Mohammad Mahdi (Afghanistan)

5. Richard Michel Thomas Gordon-Martins (France)

6. Haitmahmatova Nodira (Tajikistan)

7. Mmari Kelvin Wilhelm (Tanzania)

8. Santosa Wongso (Indonesia)

9. Nang Shwe Pwint (Myanmar)

10. Inya Sorto (Laos)

11. Makhmudov Shokhrukh (Uzbekistan)

12. Kim Doyoung (Republic of Korea)

13. Mbanwusi Julian Chiamaka (Nigeria)

14. Moses Arthur Baidoo (Ghana)

15. Guillermo Puig (Argentina)

16. Fajer Kseibi (Syria)

17. Nath Deborshmi (India)

18. Khan Waleed (Pakistan)

19. Benjamin Eames (Australia)

20. Amanuel Dawit Amsalu (Ethiopia)

21. Ulia Ba (Russia)

22. Lee Jiyoung (Republic of Korea)

23. Ekaterina Arykova (Russia)

24. Nelly (Nigeria)

25. Sotnyk Huang-Mariia (Ukraine)

26. Passy Charles Riseph (Congo)

27. Christoph Stahl (Germany)

28. Dana Dyussembayeva (Kazakhstan)

29. Michael Mubaiwa (Zimbabwe)

30. Ghassan Mutahar Abduljalil Ali Shujaa Aldeen (Yemen)

31. Besharat Mohammad Aref (Afghanistan)

32. Jacob Steele Ellis (U.S.)

33. Akmyradov Agajan (Uzbekistan)

34. Polatov Akbar (Uzbekistan)

