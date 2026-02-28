White cranes pictured at wetland reserve in Shangrao, China's Jiangxi
White cranes and other migratory birds are pictured at a wetland reserve in Yugan County of Shangrao, east China's Jiangxi Province, Feb. 27, 2026. (Xinhua/Wan Xiang)
