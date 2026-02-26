Temple fair held in E China
A performer plays the drum during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Performers perform during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Performers perform during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Performers perform during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)
Photos
Related Stories
- Events featuring craft of Horinger paper-cutting held to mark "Lichun" in Inner Mongolia
- Fair featuring intangible cultural heritage, Chinese New Year goods kicks off in Hangzhou
- People of Miao ethnic group celebrate traditional Miao New Year in south China's Guangxi
- Trending in China | Putian's Nine Carp Lantern Dance: craftsmanship meets vigor
- Explainer: How China's Hezhen ethnic storytelling art has gained new life
Copyright © 2026 People's Daily Online. All Rights Reserved.