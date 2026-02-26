Languages

Temple fair held in E China

(Xinhua) 09:20, February 26, 2026

A performer plays the drum during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

Performers perform during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

Performers perform during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

Performers perform during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

Performers parade during a temple fair in Wuxi, east China's Jiangsu Province, Feb. 25, 2026. The temple fair, featuring folk parades, intangible cultural heritage performances, and cultural markets, kicked off on Wednesday. (Xinhua/Li Bo)

