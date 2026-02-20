Home>>
In pics: markets during Ramadan
(Xinhua) 09:35, February 20, 2026
People buy food at a traditional market during Ramadan in Dhaka, Bangladesh, Feb. 19, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)
Photo taken on on Feb. 19, 2026 shows a bread stall at a market during Ramadan in Amman, Jordan. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
People visit a vegetable and fruit stall at a market during Ramadan in Amman, Jordan, on Feb. 19, 2026. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
A vendor sells olives at a market during Ramadan in Amman, Jordan, on Feb. 19, 2026. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)
A vendor is seen making dessert in a market in Nablus, northern West Bank, on Feb. 19, 2026. (Photo by Ayman Nobani/Xinhua)
