In pics: markets during Ramadan

(Xinhua) 09:35, February 20, 2026

People buy food at a traditional market during Ramadan in Dhaka, Bangladesh, Feb. 19, 2026. (Photo by Habibur Rahman/Xinhua)

Photo taken on on Feb. 19, 2026 shows a bread stall at a market during Ramadan in Amman, Jordan. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

People visit a vegetable and fruit stall at a market during Ramadan in Amman, Jordan, on Feb. 19, 2026. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

A vendor sells olives at a market during Ramadan in Amman, Jordan, on Feb. 19, 2026. (Photo by Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

A vendor is seen making dessert in a market in Nablus, northern West Bank, on Feb. 19, 2026. (Photo by Ayman Nobani/Xinhua)

